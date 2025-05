«Cantieri stradali a rischio, isolamento delle aree interne e più insicurezza per i mancati adeguamenti degli assi viari». E' quanto denuncia il segretario generale della Filca Cisl Basilicata, Angelo Casorelli, a proposito dei tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe ai fondi relativi alla manutenzione delle strade provinciali. Tutto questo mentre il governo ha deciso di investire 13,5 miliardi di euro per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina ed ha tagliato alle province 385 milioni di euro dei 500 previsti per la manutenzione della viabilità provinciale in riferimento al biennio 2025-2026. Come ha fatto rilevare nei giorni scorsi il presidente dell'Upi Basilicata e della Provincia di Potenza Christian Giordano - la Basilicata subirà un taglio di quasi 8,5 milioni nel biennio 2025-2026 mentre nel periodo 2025-2028 passerà da 30 milioni a 15,7 milioni. La Provincia di Potenza vede ridotte le risorse da 8,2 milioni di euro a 2,4 milioni per il 2025-2026 e da 20,5 milioni a 10,6 milioni per il periodo 2025-2028, mentre la Provincia di Matera passa da 3,9 milioni di euro a 1,2 per il 2025-2026 e da 9,7 a 5 milioni nel periodo 2025-2028. «La scure che si è abbattuta sulle risorse destinate alle Province per la manutenzione e l'efficientamento delle strade - dichiara Casorelli - rappresenta un duro colpo inferto allo sviluppo di un territorio costretto già a fronteggiare l'emergenza di una viabilità precaria che penalizza non poco le aree interne. Non dimentichiamo che la viabilità provinciale costituisce il reticolo prezioso al servizio delle nostre comunità per servire le frazioni, i paesi, gli ospedali, le aziende e sostenere anche il turismo. Nel Congresso regionale della Filca Cisl Basilicata, tenuto lo scorso aprile a Potenza, avevamo posto l'accento, tra le linee programmatiche dell'azione futura, proprio sul tema delle opere pubbliche. In quella occasione - prosegue il segretario Casorelli - avevamo evidenziato le opportunità rivenienti dal superbonus e dal PNRR per colmare, almeno in parte il divario in termini di Pil tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, invocando, contestualmente una accelerata alle opere pubbliche ancora in cantiere. E' francamente paradossale rilevare che, anziché mettere in campo misure ed interventi finalizzati a potenziare la rete infrastrutturale, contribuendo così anche ad arginare lo spopolamento delle aree interne, si continui a perseguire la logica che punta a favorire soltanto le grandi opere pubbliche a scapito dei territori, destinati ad una lenta ma inesorabile agonia. A questo punto - conclude Casorelli - chiediamo uno scatto di dignità da parte di tutti gli attori in campo e della politica in particolare, affinché faccia sentire la propria voce rappresentando concretamente le istanze delle nostre popolazioni e delle nostre imprese».