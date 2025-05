Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 27 maggio 2025 alle ore 12.00, nell’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.



All’ordine del giorno l’lezione del Difensore Civico (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 29 del 25 febbraio 2025); l’elezione del Garante delle persone con disabilita (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 30 del 25 febbraio 2025); l’elezione del Garante della natura (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 31 del 25 febbraio 2025), l’elezione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 32 del 25 febbraio 2025); l’elezione del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 33 del 25 febbraio 2025).



Poi, gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti.



Successivamente, l’Assemblea prenderà in esame gli atti amministrativi riguardanti i bilanci di previsione economici anno 2025 e triennale 2025/2027 dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza, dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASM), nonché la riadozione del bilancio di previsione economico anno 2025 e triennale 2025-2027, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza.



A seguire, all'esame dell’Aula il Disegno di legge n. 20/2024 “Integrazione all’articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 — Statuto della Regione Basilicata”, che disciplina i poteri del Presidente della Giunta, attribuendogli la facoltà di nominare fino a tre Sottosegretari, scelti fra i Consiglieri regionali. E, ancora, la Proposta di legge alle Camere “n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario”.



Proseguendo, l’Assemblea prenderà in esame l’Atto amministrativo n. 46/2024 "Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ‘Legge Quadro sulle Aree Protette e ss.mm.ii., art. 12 ‘Piano per il Parco’ Ente Parco Nazionale del Pollino - Proposta di Approvazione".



I lavori dell’Organo legislativo continueranno con la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e quella sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.



Infine, il Consiglio regionale concluderà i lavori con l’analisi di una serie di mozioni e con l’attività ispettiva.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profilo X.