Un cantiere green che unisce innovazione e memoria storica: a Sasso di Castalda, per la realizzazione di nuovi sentieri escursionistici finanziati con fondi regionali, il trasporto dei materiali avviene con i muli, scelta a basso impatto ambientale e dal profondo valore simbolico. L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comune come primo aderente lucano alla Rete dei Comuni Sostenibili, nel solco dell’Agenda 2030 e dello sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni. Di seguito il comunicato stampa.



Un cantiere sostenibile, che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Nell’ambito di un intervento finanziato con fondi regionali per la realizzazione di nuovi sentieri escursionistici, il Comune di Sasso di Castalda ha scelto di utilizzare muli per il trasporto dei materiali da costruzione, adottando una pratica a basso impatto ambientale e dal forte valore simbolico.



Questa decisione si inserisce pienamente nel percorso avviato con l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, formalizzata con Delibera di Giunta n. 23 del 6 maggio 2025. Sasso di Castalda è infatti il primo Comune della Basilicata ad aver aderito alla Rete, impegnandosi concretamente nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.



“In un territorio come il nostro, dove la natura detta i ritmi e la storia si intreccia con i sentieri che attraversano boschi e vallate, abbiamo voluto unire la funzionalità alla memoria”, spiega l’Amministrazione.

“Il mulo è stato per secoli il compagno silenzioso del lavoro contadino e forestale. Tornare a utilizzarlo oggi nei cantieri non è solo una scelta ecologica, ma un modo per restituire dignità a un sapere antico, rispettoso dell’ambiente e perfettamente coerente con la visione di uno sviluppo sostenibile”.



L’utilizzo dei muli ha permesso di intervenire in aree impervie senza alterare il delicato equilibrio naturale, evitando l’uso di mezzi meccanici pesanti. Questo approccio ha ridotto l’impronta ecologica del cantiere e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra tutela ambientale e valorizzazione delle tradizioni locali.



I nuovi sentieri, destinati a escursionisti, famiglie e amanti della natura, si inseriscono nella strategia del Comune per potenziare il turismo sostenibile e l’accessibilità ai luoghi di pregio paesaggistico, in piena coerenza con altri interventi come:



· il progetto del “Ponte dei Sogni”, nuovo attrattore in fase di costruzione che, con le sue caratteristiche di accessibilità universale, è pensato per essere fruibile da tutti, inclusi bambini, anziani e persone con disabilità, in linea con i principi dell’Agenda 2030 sull’inclusività e la parità di accesso agli spazi naturali e culturali;



· l’attivazione di Comunità Energetiche Rinnovabili;



· i servizi di prossimità rivolti alle fasce più fragili della popolazione.



Assessore lavori pubblici-turismo-cultura



Mariangela Laurino