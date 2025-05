“Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura lucana e del nostro territorio. Con il convegno ‘Giovani e Agricoltura: Resilienza e Innovazione per un Futuro Sostenibile’ vogliamo offrire uno spazio concreto di confronto, ispirazione e ... -->continua

Al via un nuovo e importante cantiere sul territorio di Vietri di Potenza. Circa un milione di euro di interventi che hanno preso il via nella mattinata di lunedì 19 maggio. Si tratta dei lavori di risanamento idrogeologico dell'area a rischio di località Cari... -->continua

La UIL FPL ha presentato, in data 8 aprile 2025, una richiesta urgente al Sindaco di Potenza e al Dirigente delle Risorse Umane per l’apertura di un tavolo di confronto sulla stabilizzazione del personale PON. Psicologi, assistenti sociali e altri professionis... -->continua

«Il nodo infrastrutture resta prioritario non soltanto per assicurare una viabilità efficiente a beneficio dei cittadini e delle imprese lucane ma anche per incentivare la crescita del turismo. Il caso Maratea è emblematico in tal senso». Lo dichiara Angelo Ca... -->continua

Per fare un buon servizio alla Basilicata l’assessore Pepe farebbe bene a verificare puntualmente i rischi per la Basilicata e non ad affrettarsi a smentirli perché prossimo a un appuntamento elettorale. Se nessuno – Pepe, ma soprattutto il Governo – ... -->continua