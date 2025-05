«Il nodo infrastrutture resta prioritario non soltanto per assicurare una viabilità efficiente a beneficio dei cittadini e delle imprese lucane ma anche per incentivare la crescita del turismo. Il caso Maratea è emblematico in tal senso». Lo dichiara Angelo Casorelli, segretario generale della Filca Cisl Basilicata. «Accogliamo con favore – afferma Casorelli – l'annuncio del sindaco Cesare Albanese sulla imminente riapertura della Statale 18 nel tratto di Castrocucco, in attesa dei lavori per la realizzazione del nuovo bypass alla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, che consentirà di valicare l’area del versante interessato dall’imponente frana del novembre 2022. Secondo quanto annunciato dal sindaco – prosegue il segretario Casorelli – la viabilità nel tratto monitorato potrebbe essere ripristinata a partire dal prossimo fine settimana dalle 7 alle 23. Gli operatori turistici speravano nella riapertura del tratto monitorato entro Pasqua. Così però non è stato, per procedure autorizzative non imputabili all'Amministrazione comunale e questo ha comportato disagi sia per i residenti che per i turisti. Gli operatori turistici e la comunità di Maratea attendono che l'iter per la realizzazione del nuovo bypass, per il quale il Ministero delle Infrastrutture ha già stanziato le risorse, possa procedere celermente a beneficio della Perla del Tirreno, (che anche quest'anno ha ottenuto la Bandiera Blu), e dell'intero comprensorio lagonegrese. Se il turismo rappresenta un segmento importante per lo sviluppo del Mezzogiorno – sottolinea Casorelli - anche la Basilicata necessita di una rete infrastrutturale adeguata ed efficiente per favorire la fruizione del sui patrimonio storico e paesaggistico. Serve un approccio sistemico per mettere in connessione tutti i fattori di crescita del comparto e, considerato l'approssimarsi della stagione estiva è quanto mai fondamentale, compatibilmente con i lavori di adeguamento infrastrutturale in corso, rimuovere le criticità su alcune importanti arterie come in alcuni tratti della Statale 407 Basentana tra Pisticci Scalo e Metaponto».