Si terrà il 21 maggio a Matera, presso la Sala Consiliare della Provincia, e il 22 maggio a Potenza, presso la Sala Conferenze del Polo Bibliotecario, la prima sessione del percorso formativo rivolto ai Sindaci e agli istituti scolastici delle rispettive province.



L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata in collaborazione con le Prefetture di Matera e Potenza, ha una durata di sei ore per ciascuna giornata e mira a rafforzare la cultura della prevenzione e della gestione del rischio nelle comunità locali.



L’obiettivo principale è accrescere la consapevolezza sui temi della protezione civile, con particolare attenzione agli strumenti di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi – in particolare quelli connessi agli incendi boschivi – e alle procedure per la gestione e il superamento delle emergenze.



Una specifica attenzione sarà rivolta al mondo della scuola, con l’intento di diffondere le buone pratiche comportamentali da adottare in caso di emergenza, contribuendo così alla costruzione di comunità sempre più informate, preparate e resilienti.



Tra i temi affrontati durante la sessione formativa figurano il Piano Provinciale di Protezione Civile e le ulteriori pianificazioni relative ai territori dei Campi Flegrei e del Vesuvio, aree a elevato rischio vulcanico. Particolare rilievo sarà dato al ruolo e alle responsabilità dei Sindaci, figure centrali nel sistema di protezione civile, nonché alle indicazioni operative per la pianificazione degli interventi a favore delle persone con specifiche necessità, al fine di garantire inclusività e tempestività nelle azioni di emergenza.



Ulteriori approfondimenti riguarderanno la pianificazione comunale di protezione civile, gli indirizzi regionali e le attività di supporto agli enti locali, con focus sulla campagna antincendio boschivo, la comunicazione del rischio e le strategie di divulgazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.



Infine, sarà dedicato spazio al tema dell’edilizia scolastica e della cultura della sicurezza, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra scuole, amministrazioni comunali e protezione civile. Tali collaborazioni sono essenziali per costruire percorsi educativi orientati alla prevenzione, alla responsabilizzazione e alla resilienza delle nuove generazioni.



Il percorso formativo, articolato in due giornate di sei ore ciascuna, prevede un secondo appuntamento nel mese di ottobre. Gli eventi si inseriscono nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, l’ANCI Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale.



"Il percorso formativo – dichiara l’ingegnere Giovanni Di Bello, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata - è pensato per rafforzare la preparazione operativa e la capacità di risposta degli attori locali, in particolare dei Sindaci, che rivestono un ruolo centrale nella gestione delle emergenze. L’attenzione alla scuola è altrettanto fondamentale: formare i giovani significa costruire una cultura della sicurezza destinata a durare nel tempo. I contenuti affrontati spaziano dalla pianificazione comunale alla comunicazione del rischio, con un focus tecnico su strumenti, procedure e responsabilità operative. Si tratta di un investimento concreto sulla resilienza dei nostri territori."



"La sicurezza dei cittadini – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e Protezione Civile, Pasquale Pepe - rappresenta una delle priorità strategiche dell'azione regionale. In un contesto in cui i cambiamenti climatici e i fenomeni estremi mettono a dura prova i territori, la formazione dei Sindaci e delle scuole assume un valore cruciale. Stiamo costruendo un modello di protezione civile che punta sulla conoscenza, sulla prevenzione e sulla collaborazione istituzionale. È nostro compito mettere le amministrazioni locali nelle condizioni di agire con efficacia, responsabilità e consapevolezza. La Regione continuerà a investire in programmi strutturati e partecipati, perché una comunità informata è una comunità più forte e più sicura."