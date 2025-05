Un’infrastruttura moderna che non solo faciliterà l’utilizzo dei mezzi pubblici su gomma, ma che si configura anche come vero e proprio punto nevralgico per lo sviluppo di un vasto territorio comprendente la collina materana e la fascia jonico-metapontina.

E’ stata inaugurata stamane dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, la nuova area di interscambio gomma-gomma ubicata nel territorio del Comune di Montalbano Jonico e finanziata con la legge 151-81 per circa 600mila euro.

Il nuovo terminal, che si estende su circa 3mila metri quadri, è dotato di cinque stalli per autobus, parcheggi auto anche per disabili, una mini area di sosta per camper, servizi igienici e un chiosco per il ristoro la cui gestione verrà appaltata dalla Provincia di Matera. A breve, inoltre, l’area di interscambio sarà anche dotata di videosorveglianza e verrà ulteriormente implementata con l’installazione di totem informativi per gli utenti.

All’inaugurazione erano presenti anche gli amministratori del Comune di Montalbano Jonico, il Consigliere regionale Piero Marrese e il parroco don Vincenzo Sozzo, per la consueta benedizione.

L’opera, va ricordato, è ricompresa in un piano più articolato che la Provincia di Matera ha predisposto, all’interno del quale sono previste anche le aree di Garaguso e Pisticci scalo. L’obiettivo è consentire ai fruitori dei mezzi pubblici su gomma di servirsi in modo più razionale dei servizi offerti dal nuovo piano regionale dei trasporti che, quando sarà approvato dalla Regione Basilicata, consentirà l’utilizzo a pieno regime anche dell’area di interscambio oggi inaugurata.