Il Consigliere regionale di FDI Alessandro Galella ha presentato in questi giorni un'interrogazione ufficiale per conoscere lo stato dell'arte relativo alla ristrutturazione del Ponte Musmeci di Potenza, una delle opere di ingegneria più importanti d'Italia, che oggi versa i...

"È semplicemente inaccettabile che due interventi strategici per la modernizzazione e la velocizzazione delle tratte ferroviarie lucane vengano cancellati dal PNRR nel silenzio assordante della Regione". È quanto dichiara Angelo Chiorazzo, Vicepresidente del C...

"Ha fatto bene il sindaco di Sant'Arcangelo a chiedere l'audizione in IV Commissione consiliare per rendere partecipi i Consiglieri regionali della situazione della radiologia a Sant'Arcangelo. Nei mesi scorsi il tema era stato sollevato e sembrava aver trovat...

Nell'ambito della 37ª Fiera Internazionale del Libro di Torino, il Consiglio regionale della Basilicata ha promosso l'incontro "Radici di Comunità. Le associazioni dei lucani in Piemonte si raccontano", dedicato alle comunità lucane attive sul territorio piemo...

All'indomani dell'incontro che si è svolto in Prefettura a Potenza tra una delegazione del SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL, il Vice Prefetto Vicario e un funzionario dell'Ufficio Territoriale del Governo , il sindacato di polizia dell...

Ieri a Senise è stata inaugurata una nuova sede sindacale SI.F.U.S. (Sindacato Fondato sull'Unità e la Stabilizzazione), che negli ultimi mesi ha raggiunto una certa notorietà nella nostra regione in quanto promotore della vertenza per la stabilizzazione degl...