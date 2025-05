Nell’ambito della 37ª Fiera Internazionale del Libro di Torino, il Consiglio regionale della Basilicata ha promosso l’incontro “Radici di Comunità. Le associazioni dei lucani in Piemonte si raccontano”, dedicato alle comunità lucane attive sul territorio piemontese. L’evento, ospitato nella cornice del Lingotto Fiere, ha offerto un’importante occasione di confronto sui temi della migrazione, dell’identità culturale e dell’integrazione. A introdurre i lavori è stato Pierluigi Maulella Barrese, dirigente della Struttura Informazione del Consiglio regionale, che ha ringraziato il Presidente Marcello Pittella per il sostegno all’iniziativa e salutato il neo presidente della Federazione dei Lucani in Piemonte, Pietro Pittaro.



Il coordinamento dell’incontro è stato affidato a Patrizia Vita, funzionaria del Consiglio e componente della Commissione Lucani nel Mondo, che ha sottolineato il ruolo essenziale delle associazioni nel mantenere vivo il legame con le radici.



Pittaro ha auspicato l’organizzazione di una grande festa dei lucani a Torino, capace di valorizzare le eccellenze della Basilicata. Sono intervenuti i rappresentanti di numerose associazioni lucane attive in Piemonte, tra cui: Filippo Novello, Presidente dell'Associazione Giuseppe Novello di Chivasso; Vincenzo Cucci, Presidente dell'Associazione Vatra Arberesche di Chieri; Antonio Di Stasi, Presidente dell'Associazione Amici della Lucania di Asti e Provincia; Vito Diluca, Presidente dell'Associazione Lucani del Lago Maggiore di Castelletto sopra Ticino (Novara); Prospero Cerabona, Presidente dell'Associazione Lucana Carlo Levi; Caterina Fiore, Vicepresidente dell'Associazione Amici della Lucania di Chieri; Davide Armentano, Vicepresidente dell'Associazione Lucania Viva di Rivoli; Maria Celano, Presidente dell'Associazione Magna Grecia Lucana di Torino; Valentina Caputo, già Consigliere regionale e già Segretaria della Federazione dei Lucani in Piemonte; e Teresa Summa, Presidente del Circolo Lucano di Parma.



Concludendo i lavori, il Presidente Pittella ha ribadito la volontà del Consiglio e della CRLM di sostenere percorsi condivisi e strutturati:



“Questo è solo l’inizio. Costruiamo insieme un progetto ambizioso, capace di produrre effetti concreti in termini culturali, educativi, sociali, di accoglienza e anche per garantire un ricambio generazionale. Le associazioni devono unire le forze in un’ottica consortile. Servono regole chiare e rispetto reciproco. Stiamo lavorando a una piattaforma digitale per mantenere un contatto costante con i lucani nel mondo, offrendo informazioni su servizi, opportunità, istruzione e sanità. Questo è il nostro impegno: costruire, con visione e responsabilità, un futuro comune.”