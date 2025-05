Ieri a Senise è stata inaugurata una nuova sede sindacale SI.F.U.S. (Sindacato Fondato sull'Unità e la Stabilizzazione), che negli ultimi mesi ha raggiunto una certa notorietà nella nostra regione in quanto promotore della vertenza per la stabilizzazione degli addetti al settore idraulico forestale per le seguenti platee: vie blu-ex saap e forestali, che vede coinvolti circa 2400 lavoratori; progetti finanziati dalla regione Basilicata e gestiti dal consorzio di bonifica di Basilicata.

In tale occasione, nella sede del SI.F.U.S, è stata proclamata Segretaria Regionale Pina De Donato, che vanta già una carriera ultraventennale da sindacalista.

Questo sindacato di base rompe gli schemi delle sigle confederali, le quali portano in piazza i diritti dei lavoratori ma allo stesso tempo sono firmatari di contratti a tempo determinato e/o stagionali, come contemplato nel CCNL IDRAULICO FORESTALE che viene applicato alle succitate maestranze.

Il SI.F.U.S. ha messo radici non solo nel campo agro-ambientale ma anche in altri settori: sanitá, enti locali, terzo settore, scuola, ecc.

"Anche sull'asfalto nascono i fiori!": così ha esclamato ieri la Segretaria Regionale, poiché nonostante la strada da percorrere sia lunga e tortuosa è necessario insistere nel tentativo di creare condizioni favorevoli alle nuove generazioni che, sfiduciate e senza un lavoro stabile, decidono di lasciare la propria terra e di non farvi più ritorno !

All'evento erano presenti il Segretario Generale Maurizio Grosso, il Segretario nazionale dei Braccianti Lino Masi , il Segretario Regionale del settore forestale Domenico Sodo, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno da essi profuso su tutto il territorio lucano.

Ieri, dopo un'ampia discussione su varie problematiche, si è colta altresì l'opportunità di invitare i lavoratori di andare a votare SÍ ai 5 quesiti referendari promossi dalle confederazioni per il prossimo 8 e 9 giugno.

La nostra Regione ha bisogno di scelte politiche coraggiose che mettano al centro i cittadini, i loro bisogni e le loro tutele, affinché possano raggiungere condizioni vantaggiose in termini economici e sociali .



Segretaria Regionale

SI.F.U.S

Pina De Donato