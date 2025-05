Chiameremo, o meglio richiameremo, in commissione l’assessore regionale Pasquale Pepe sulle questioni aperte di Maratea.



Dopo la promessa mancata di apertura entro Pasqua della SS 18 - siamo già oltre un mese rispetto gli impegni assunti - si è aperta la querelle rispetto alla gestione del porto.



In questi mesi abbiamo messa molta attenzione alla costituenda Area Marina Protetta - su nostra iniziativa si sono tenute le audizioni in commissione - invitando tutti a proseguire con il massimo equilibrio al fine di estendere partecipazione, consapevolezze e condivisione.



La vicenda del porto di Maratea rischia di determinare sbalzi, conflitti e problemi; il governo regionale non può fischiettare rispetto alla posizione assunta dal Comune.



Il problema va affrontato.



Infine continuiamo il nostro impegno e attenzione sulla ex Pa.Ma.Fi. in attesa che, anche a seguito del sopralluogo ARPAB - anche da noi proposto nelle scorse settimane -, si arrivi a conclusione di una vicenda che si trascina da molto tempo. Non molleremo, così come vigileremo affinché grazie ad una nostra mozione approvata in Consiglio regionale si ponga massima attenzione e si trovino le risorse per il Cristo Redentore.





Potenza, 16 maggio 2025







Piero Lacorazza - Capogruppo PD Consiglio regionale Basilicata