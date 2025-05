La UIL FPL accoglie con favore la nomina dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) della Regione Basilicata, un atto atteso da tempo e di fondamentale importanza per la piena funzionalità dell’apparato amministrativo. Già in precedenza ci eravamo espressi positivament... -->continua

16/05/2025 - Bochicchio (Psi): ''Impianti fotovoltaici in difficoltà, serve tavolo Regione-rete elettrica''

“Un tavolo di confronto tra la Regione ed il gestore della rete elettrica affinché si individuino le iniziative per mettere in condizione le aziende attive nelle aree industriali lucane di immettere in rete l’energia elettrica in surplus generata da nuovi impi...-->continua