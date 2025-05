的nvito la Total a rispettare gli impegni presi all置ltimo tavolo regionale e che riguardano i lavoratori delle imprese dell段ndotto, che, come si apprende dai recenti comunicati della UILM, stanno perdendo il lavoro.

Ricordo quando ero Assessore regionale all但mbiente gli sforzi fatti durante le trattative per portare sul tavolo non solo la questione monetaria delle royalties ma la altrettanto importante, se non forse di pi, questione del lavoro. Furono messi in campo progetti per le aperture di nuove aziende, piani assunzionali e fu instaurato un nuovo corso nei rapporti tra la regione e le compagnie petrolifere.

Oggi, a quanto pare, molti degli impegni presi vengono disattesi. Tuttavia, in un momento in cui si afferma sempre di pi il principio della gestione etica delle imprese e, a livello nazionale, viene approvata la legge sulla partecipazione dei dipendenti alla loro gestione anche al fine di esaltare il ruolo dei lavoratori, ritengo che certi atteggiamenti riportino indietro i rapporti tra questi ultimi e datori di lavoro ad una contrapposizione di cui il mondo del lavoro non ha bisogno.

Quindi, pi che al rispetto degli impegni contrattuali, mi appello a quel rapporto di fiducia che deve esserci tra impresa e territorio, tra imprenditore e lavoratore, affinch la Total dimostri di non considerare la Basilicata con un deserto sociale da sfruttare ed abbandonare.

Ci detto, nel caso in cui i lavoratori della 銑ucana Servizi ingiustamente penalizzati non trovino soddisfazione delle loro giuste aspettative, far tutto il possibile, nelle sedi opportune, per garantire la loro tutela.