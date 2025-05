«Irsina ha vissuto oggi una giornata straordinaria, accogliendo con emozione e orgoglio Sua Eccellenza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. Un evento dal profondo valore simbolico e culturale – dichiara il consigliere regionale Nicola Morea – che riannoda i fili della nostra storia con lo sguardo rivolto al futuro, offrendo una preziosa occasione per riscoprire e valorizzare le radici profonde che legano la nostra comunità a vicende e protagonisti della grande storia europea».







«È stata una giornata che ha acceso i riflettori sul nostro territorio, ricco di bellezza, cultura e accoglienza – prosegue Morea – e che ha rappresentato una vetrina importante per Irsina, capace di mostrare con fierezza la propria identità e il proprio potenziale».







Morea, già sindaco della città e oggi in Consiglio regionale, sottolinea il valore condiviso dell’iniziativa: «Ho vissuto questa giornata con gratitudine e commozione. È frutto di un lavoro corale avviato nel 2023 con la volontà di aderire alla rete storica dei Siti Grimaldi e portato avanti con l’Amministrazione Comunale. Lo scorso anno, nel corso di un incontro in Ambasciata, manifestai la volontà di invitare S.A.S. Principe Alberto II in visita ufficiale ad Irsina. Un’idea che sembrava irrealizzabile: la giornata odierna, tuttavia, ci ha dimostrato ancora una volta come la determinazione e il lavoro di squadra siano un valore fondamentale per la valorizzazione di una città e di una comunità. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, la cui presenza e il cui intervento hanno testimoniato ancora una volta l’attenzione delle istituzioni nei confronti delle Aree Interne, vero patrimonio della nostra regione».







«Un grazie speciale – conclude – va ai cittadini e alle cittadine di Irsina, alle scuole, alle bambine e ai bambini che con la loro gioia hanno reso la giornata ancora più viva e significativa. Questo incontro resterà impresso nella memoria collettiva come simbolo di apertura, amicizia e speranza».