Le traiettorie della storia uniscono Montecarlo alla Basilicata. Il comune di Irsina, nel 2023, ha aderito all’associazione “Siti Storici Grimaldi di Monaco”, ente che unisce i Comuni legati alla dinastia dei Grimaldi: il paese lucano, in particolare, fu feudo della famiglia Grimaldi dal 1586 al 1664. Ed è proprio a Irsina che oggi si è recato il Principe Alberto II per presenziare all’inaugurazione dell’antico stemma lapideo della famiglia Grimaldi, recentemente restaurato e restituito alla cittadinanza.

Ad accogliere il Principe - che ha visitato il borgo antico, il Museo Ianora, l’ex Convento di San Francesco e la Concattedrale Santa Maria Assunta - il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il Presidente della IV Commissione permanente del Consiglio regionale, l’ex sindaco di Irsina Nicola Massimo Morea. Nel suo discorso di benvenuto, Bardi ha ricordato l’incontro di tre anni fa a Ripacandida in occasione di un’altra visita del reale monegasco: “Già in quella occasione – ha detto Bardi – ribadii l’importanza del legame che unisce il Principato alla nostra regione. Oggi quel legame si rafforza e trova vigore in questa nuova tappa della mappatura dei siti storici della famiglia Grimaldi”. Nel sottolineare l’importanza storica e culturale del ritorno di Alberto di Monaco in Basilicata, il Presidente ha parlato degli interventi di valorizzazione delle aree interne, citando i finanziamenti del Pnrr per il rilancio del centro storico di Irsina con il recupero, in particolare, del Palazzo Nugent, edificio appartenuto alla famiglia Grimaldi. “I lavori – ha annunciato Bardi - partiranno nei prossimi giorni dopo l’acquisizione degli ultimi pareri da parte della Soprintendenza. Al Palazzo verrà restituita la sua funzione centrale all’interno della comunità. Sarà allestito uno spazio culturale che conterrà Pinacoteca, Polo archivistico e tutto ciò che ha a che vedere con la promozione di eventi culturali di rilievo.



Questo intervento – ha aggiunto il Presidente - ridarà vita ad un luogo dalla grande valenza storica e andrà a restituire l’antico fascino a Irsina, già borgo tra i più belli d’Italia, il primo della provincia materana ad aver ottenuto l’ammissione al prestigioso club, nel rispetto della sua storia e del tessuto urbano”. In conclusione del suo intervento, Bardi si è augurato che “questa visita possa lasciare un ricordo piacevole e duraturo e segnare un nuovo capitolo di amicizia e collaborazione”.