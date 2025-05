La Regione Basilicata ha certificato il pieno raggiungimento del target previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.2, relativo all’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero. È infatti entrato ufficialmente in funzione il nuovo mammografo con tomosintesi installato presso l’Ospedale distrettuale “A. Lo Dico” di Tinchi, nel Comune di Pisticci, in provincia di Matera.



L’apparecchiatura di ultima generazione, messa in uso il 24 marzo 2025, rappresenta un salto qualitativo nella diagnosi precoce del tumore al seno, grazie alla tecnologia con tomosintesi che consente immagini tridimensionali ad alta definizione.



L’installazione del mammografo rientra tra le azioni di potenziamento e modernizzazione della rete ospedaliera lucana, finanziate con risorse del Pnrr, e testimonia l’impegno della Regione Basilicata nel garantire ai cittadini tecnologie avanzate, sicurezza clinica e qualità delle cure.



“L’installazione di questa apparecchiatura conferma l’importanza strategica dell’Ospedale di Tinchi all’interno della rete sanitaria lucana”, ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. “Continuiamo a investire per rafforzare i presìdi territoriali, in modo da renderli sempre più in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di salute della popolazione, anche nelle aree interne. L’obiettivo è garantire servizi diagnostici moderni e accessibili, evitando ai cittadini spostamenti inutili e contribuendo a una sanità più vicina, capillare ed efficiente”.



Il provvedimento di presa d’atto, approvato dalla giunta regionale nella seduta dell’8 maggio 2025, attesta che l’apparecchiatura è pienamente operativa e inserita nella piattaforma ReGiS, il sistema nazionale di monitoraggio del Pnrr, come richiesto dal ministero della Salute per la rendicontazione del target M6C2-6.