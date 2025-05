È una delle proposte messe in campo da Donato BRAIA , candidato nella lista Matera Democratica a sostegno del sindaco Roberto Cifarelli nel corso del partecipato incontro politico organizzato in questa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio Comunale di Matera del prossimo 25/26 maggio.

Matera ormai è un "brand" riconosciuto in tutto il mondo che può diventare un marchio identitario a vantaggio delle imprese nel mondo dei servizi e delle produzioni, dai commercianti agli industriali, dagli artigiani in ogni settore, dall'arredamento, al tufo, dalla cartapesta al salotto, dalle produzioni agricole a quelle tecnologiche che dovranno certificare che l'origine della produzione avviene nel nostro territorio.

Il prossimo consiglio comunale deve rilanciare il ruolo di Matera riposizionando la città al centro delle attenzioni istituzionali come merita e sfruttare a vantaggio dell'intero sistema produttivo, non solo turistico, la grande potenzialità che esprime , la sua enorme visibilità e riconoscibilità globale del brand Matera associato a bellezza, qualità ed unicità.

Un impegno concreto e possibile, fondamentale sotto l'aspetto economico e sociale dato che la proposta sarebbe in grado di generare identità , attrarre investimenti, sviluppando orgoglio, partecipazione e senso di appartenenza che sono il collante reale e più efficace di un'intera comunità.