“La presentazione del cartellone degli eventi di cicloturismo, insieme all’Apt e alle associazioni cicloturistiche, alla vigilia delle tappe in Basilicata del Giro d’Italia, rafforza l’impegno della Regione a favore delle attività sportive a due ruote”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, partecipando oggi all’incontro al Dipartimento con Margherita Sarli, direttrice dell’Apt, e dirigenti e rappresentanti di associazioni.



L’assessore ha sottolineato “l’impegno sinergico di tutte le istituzioni della regione, a fianco del presidente Bardi, per riportare il Giro d’Italia in Basilicata come grande vetrina di promozione della nostra offerta di ospitalità turistica e non solo. Un impegno – ha aggiunto – a cui vogliamo dare seguito perché la più importante manifestazione ciclistica italiana ed europea attraversi ancora le nostre strade anche nelle prossime edizioni. Anche per questo realizzare eventi di cicloturismo sul territorio, con benefici dirette all’economia locale per le presenze di appassionati del turismo lento in bici, in particolare nell’area Pollino e quella sud della provincia di Potenza – ha aggiunto – contribuirà ad accrescere la pratica sportiva che noi consideriamo fondamentale per il benessere salutare di giovani e di tutte le generazioni e un’opportunità di promozione dei beni paesaggistici, ambientali, culturali e delle risorse dei nostri territori”.



Cupparo ha evidenziato “la necessità di fare rete tra Regione, Enti subregionali, tra i quali Apt, Parchi nazionali e regionali, Gal, Comuni, Province e associazioni sportive per garantire la migliore riuscita delle manifestazioni” ed ha espresso “pieno sostegno al cartellone di eventi”, annunciando risorse finanziarie che saranno definite nei prossimi giorni di intesa con il presidente Bardi.



Nel riferire che a breve sarà approvato un avviso pubblico con contributi a imprese finalizzato alla ristrutturazione e all’ammodernamento di alberghi e ristoranti con l’obiettivo di qualificare ospitalità e servizi ai turisti, l’assessore ha espresso, infine, la disponibilità a definire progetti di formazione, qualificazione e specializzazione di figure che hanno ruoli e competenze nelle attività sportive e di cui c’è grande bisogno.