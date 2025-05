“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, che attraverso il SAPPE ha annunciato lo stato di agitazione e iniziative di protesta a fronte di condizioni di lavoro ormai insostenibili. Le criticità denunciate dagli agenti penitenziari, legate al sovraffollamento e alla carenza di organico, meritano la massima attenzione e un intervento tempestivo”. Lo dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Michele Napoli, che aggiunge:







“Sono problemi che non possono essere ignorati, perché compromettono non solo la sicurezza interna alla struttura, ma anche la dignità di chi opera ogni giorno per garantire l’ordine e la legalità. Come Capogruppo di Fratelli d’Italia, sono certo che il Sottosegretario alla Giustizia, l’On. Andrea Del Mastro, già impegnato con responsabilità e competenza nella gestione del sistema penitenziario nazionale, saprà raccogliere l’appello lanciato dagli agenti della Casa Circondariale di Potenza e fornire risposte adeguate”.







“Auspico che la Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia - si faccia parte attiva presso il Ministero della Giustizia per sostenere le legittime richieste degli agenti e individuare soluzioni concrete e rapide. La mia disponibilità al confronto con il SAPPE e con i rappresentanti del personale della Polizia Penitenziaria è totale, perché credo che la sicurezza dei cittadini e la tutela di chi serve lo Stato siano valori non negoziabili”.







“Fratelli d’Italia, con il Sottosegretario Del Mastro - conclude Napoli - sta lavorando per un sistema penitenziario più sicuro, umano ed efficiente. Nessuno sarà lasciato solo. La Basilicata ha il diritto di avere strutture carcerarie funzionanti e personale tutelato”.