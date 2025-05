Pensavamo che dopo l’ampia e motivata presa di posizione delle tante organizzazioni e movimenti della Potenza democratica e antifascista, contraria alla delibera n.346/2024, con la quale la Giunta Telesca intitolava l’area del Belvedere di Montereale a Nino Postiglione, ci potesse essere un ripensamento della stessa, anche alla luce di ragioni di opportunità di fronte ad un atto così divisivo e che tocca corde e sentimenti profondi di tanta parte della nostra comunità.

Invece, con ostinata pervicacia e disprezzo per la forte e motivata richiesta di ritiro della delibera, la Giunta Telesca ha deciso di reiterare l’atto (v. Delibera di Giunta n.106/2025 del 15/4/2025), modificando solo il luogo di intitolazione: una rotonda spartitraffico nel quartiere Poggio Tre Galli!

Il Sindaco Telesca e la sua Giunta, non tenendo conto ancora una volta della netta contrarietà manifestata dalle tante associazioni e cittadini, dimostra, ancor di più, che tanta ostinatezza nel voler confermare il provvedimento si giustifica solo alla luce di logiche e di intrecci di interessi di natura politico elettorali con i veri proponenti e destinatari della intitolazione.

Neppure le puntuali e illuminanti inchieste di alcune testate giornalistiche sono riuscite a scalfire la proterva sicumera dei “nostri”, alimentando ulteriormente la distanza tra una certa politica e i cittadini, soprattutto di quelli che magari con buone intenzioni pur li ha recentemente votati.

A questo si aggiunga un’altra necessaria puntualizzazione circa la legittimità di competenza amministrativa su atti del genere: non doveva essere il Consiglio Comunale titolato a varare il provvedimento? E ancora: i Regolamenti comunali di partecipazione non prevedono il preventivo coinvolgimento dei cittadini residenti della zona interessata dal provvedimento?

Per tutte le precedenti e nuove osservazioni invitiamo il Sindaco Telesca e la Giunta Comunale a RITIRARE la delibera n.106/2025 del 15/04/2025 e, nel contempo, rivolgiamo un appello alla cittadinanza, alle associazioni e forze politiche autenticamente democratiche, a tutte le organizzazioni sindacali perché facciano sentire la propria voce e a partecipare alle iniziative che nelle prossime settimane saranno intraprese dal Comitato.

COMITATO CITTADINO “NON IN MIO NOME” POTENZA