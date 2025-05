La Basilicata, questa volta, rischia seriamente di restare senza aeroporto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’indifferenza generale, sta finalizzando il nuovo Piano Nazionale Aeroporti, documento di indirizzo politico e tecnico per la pianificazione del settore con orizzonte temporale al 2035.



Lo si legge nell’Allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” del Documento di economia e finanza pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, presentato pochi giorni fa dal ministro Matteo Salvini.



Il piano affronta numerosi ambiti strategici: dalla qualità dell’abitare al ponte sullo Stretto, passando per sistema idrico, edilizia pubblica, concessioni autostradali, ferrovie, porti, strade e, naturalmente, aeroporti. Un disegno ambizioso per ridisegnare il Paese. Ma la Basilicata dov’è?



L’aviazione civile – si legge nel documento – è considerata un comparto strategico per l’economia nazionale. Per scongiurare crisi future dovute alla crescita del traffico e all’esaurimento di capacità, il Governo punta su una politica policentrica, valorizzando gli scali meno congestionati, ma investendo soprattutto su Fiumicino, Malpensa, Venezia e Catania come hub principali. Cargo e passeggeri, inoltre, viaggeranno sempre più “a braccetto”.



Il Piano Nazionale Aeroporti mira a razionalizzare la rete esistente, superando la logica degli scali autonomi e dei bacini di traffico, a favore di sistemi aeroportuali integrati e gestiti in modo sinergico. Nessun nuovo aeroporto verrà costruito, salvo casi eccezionali dimostrati da una chiara analisi di benefici ambientali e sociali. Piuttosto, si punterà sull’efficientamento, l’adozione di tecnologie avanzate e le best practice internazionali.



Tradotto: niente nuovi scali per la Basilicata. E mentre il sistema aeroportuale nazionale evolve per “accompagnare la crescente voglia di volare”, a noi potrebbe restare solo quella voglia. Con i piedi per terra e il naso all’insù.



Vincenzo Diego