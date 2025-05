L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprime viva soddisfazione per le recenti nomine avvenute nell’ambito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a Roma.



Sincere congratulazioni ai colleghi Enzo Quaratino, eletto componente del Consiglio Nazionale di Disciplina, Oreste Lo Pomo, nominato vicepresidente della Commissione Giuridica, e Margherita Agata, designata segretaria della Commissione Cultura.

Si tratta di incarichi che attribuiscono ai colleghi un ruolo attivo e di responsabilità all’interno del sistema ordinistico nazionale.



«Queste nomine rappresentano un riconoscimento importante per l’intero giornalismo lucano – dichiara la presidente dell’Ordine regionale, Sissi Ruggi –. Ai colleghi Quaratino, Lo Pomo e Agata vanno le nostre congratulazioni più sincere e l’augurio di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare al meglio non solo la nostra regione, ma l’intera categoria».



foto di Markus Perwanger