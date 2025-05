“Assistiamo con amarezza e sdegno all’ennesima manipolazione mediatica messa in atto dal Movimento 5 Stelle di Matera, che ha diffuso un video, tagliato e montato ad arte, con l’intento di gettare discredito sulla figura del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



Un’operazione chiaramente strumentale, costruita su un intervento vecchio e decontestualizzato, utilizzato oggi per alimentare indignazione e rabbia in piena campagna elettorale. È il solito, triste copione di un populismo che non ha più nulla da dire, se non attaccare gli avversari con fake news e distorsioni della realtà.



Chi oggi prova a tornare a governare Matera, dopo quattro anni di fallimenti amministrativi e mancate occasioni, lo fa alzando i toni e avvelenando il dibattito pubblico. Ma i cittadini materani sanno distinguere chi lavora con serietà e chi, invece, preferisce la scorciatoia della propaganda becera.



Azione Matera, invece, continuerà a fare una campagna elettorale basata sui fatti, sulla proposta e sul rispetto delle persone. La nostra città merita un confronto civile, non una rissa permanente alimentata ad arte.”





Lo dichiara Uccio Dilena, commissario cittadino di Azione Matera.