Da lunedì 12 maggio sarà riattivata la circolazione ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane tra Potenza e Avigliano Città, sospesa il 30 marzo scorso per consentire a Rfi di effettuare lavori sulla tratta in comune.



Dalla stessa data, su richiesta della Regione Basilicata, tre coppie di treni Fal del servizio metropolitano di Potenza (una la mattina e due il pomeriggio) saranno prolungate fino a Macchia Romana (la fermata che serve l’Ospedale “San Carlo” e l’Università), aggiungendosi alle 18 coppie di treni Fal della tratta Potenza-Avigliano Città che già servono la stessa fermata.



“Quando abbiamo avviato la nuova configurazione del servizio ferroviario metropolitano con le Fal, avevamo annunciato il potenziamento delle corse che servono Macchia Romana. È una fermata strategica per il capoluogo e per l’intera regione, per motivi legati alla sanità e all’istruzione universitaria. Il ‘San Carlo’ e l’UniBas devono essere facilmente accessibili attraverso il trasporto collettivo. In questa ottica lavoreremo anche per modulare l’interconnessione con i collegamenti extraurbani”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Ragione Basilicata, Pasquale Pepe.



Nel dettaglio, verrà ulteriormente rafforzato il servizio metropolitano di Potenza delle Fal attivato il 3 ottobre 2024 con 34 corse giornaliere (andata e ritorno) che effettuano cinque fermate sul percorso cittadino (Terminal Gallitello, Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, Potenza Città, Potenza Santa Maria) dalle 4.55 alle 23, nei giorni feriali. Dal 12 maggio, quindi, 6 dei 34 collegamenti (tre all’andata e tre al ritorno) saranno prolungati fino a Potenza Macchia Romana. Orari e informazioni sono disponibili sul sito internet e sulle pagine social delle Fal.



“Alla luce dei dati che saranno acquisiti sulle esigenze dell’utenza – ha aggiunto Pepe – promuoveremo eventuali correttivi o integrazioni al servizio”.