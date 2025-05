L'annuncio di Total di non realizzare il Centro Droni CED nell'area PIP di Acinello a Stigliano, che apprendo tramite un post social dal Sindaco Micucci, senza che vi sia nessuna proposta alternativa, è un colpo mortale alle speranze, diventate oggi illusioni, per le comunità della montagna materana tutta. Da oltre 5 anni si attendeva che Regione e Total facessero ripartire sviluppo ed occupazione nell'area che registra i più alti indici di spopolamento.







Gli accordi che sottendono al rilascio della concessione Total e che rappresentavano una novità perché riguardano occupazione e sviluppo a carico di Total stesso, da generare attraverso investimenti nel settore No Oil per un equivalente di 5 milioni di euro annui, alla data odierna sono stati totalmente disattesi.



La Basilicata, le aree interne, la montagna materana meritano rispetto e non si può darla vinta a chi da questo territorio estrae decine di migliaia di barili di petrolio al giorno e che, da 5 anni, annuncia interventi produttivi mai realizzati.







In campagna elettorale è stata promessa l'immediata cantierizzazione dello stabilimento industriale CED sull'area per la quale abbiamo lavorato affinché diventasse libera e svincolata dai lacci burocratici esistenti. Il rimando a fine mese non ci può soddisfare. Il Presidente Bardi e l'intera giunta con il Consiglio Regionale intervengano senza mezzi termini minacciando anche il blocco delle estrazioni in mancanza del totale rispetto degli accordi sottoscritti.







Sono stato e rimarrò sempre al fianco delle comunità tutte di Basilicata e, in particolare, di quelle più fragili. La Politica lucana torni protagonista facendo rispettare gli impegni, a partire da chi sfrutta il nostro territorio ad ogni livello.







Luca Braia - Italia Viva



Già Consigliere Regionale