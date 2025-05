Desta particolare sgomento la traduzione di una potenziale e strategica scelta lungimirante della Regione Basilicata in una vera e propria mortificazione per la comunità di Muro Lucano e per l’intero Marmo Platano, verificatasi a seguito del comunicato della Confsal Basilicata, promotrice della “politica del no”, relativamente allo spostamento degli uffici ASP presso l’ospedale di Muro Lucano.

L’idea di una regione “Potenza-Centrica” incarna perfettamente la morte delle Aree Interne sulle quali il Governo Centrale, le Regioni e tutti gli Enti stanno operando, in un’ottica di cooperazione, per porre rimedio agli errori del passato e costruire, nel contempo, opportunità per il futuro.

Malgrado la comprensione di parte delle ragioni che hanno spinto il sindacato ad intraprendere questo percorso, si ritiene che siffatto diniego costituisca un segnale connotato da estrema negatività, nonché manifesto di un “modus operandi” estremamente deleterio per l’affascinante terra lucana.

Per le ragioni poc’anzi disvelate, in qualità di Sindaco della città di Muro Lucano ed in rappresentanza dell’intera Area del Marmo Platano chiedo a tutti gli attori elencati: al Presidente Vito Bardi, all’Assessore Cosimo Latronico ed al Direttore Sanitario dell’Asp Luigi D’Angola di guardare con forza e vigore alle Aree Interne, abbandonando le provinciali logiche del passato.

La Basilicata necessita di avere come unico denominatore una politica visionaria, impàvida e vincente nel rispetto dei meravigliosi territori che la costituiscono.

Ad ogni modo, l’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. Muro



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano