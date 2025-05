Riaperta la statale 92 “dell’Appennino Meridionale” in provincia di Potenza. Da oggi, fa sapere Anas, è stato eliminato il senso unico alternato al chilometro 42 nel territorio di Laurenzana. L’area era stata colpita da una frana che aveva danneggiato gravemente la carreggiata. Ora la circolazione è tornata regolare e in piena sicurezza. Con un investimento di circa 4 milioni di euro c’è stata la realizzazione di una paratia con micropali, rinforzi su oltre 80 metri di strada, nuove barriere di protezione, rifacimento dell’asfalto e della segnaletica.

“Era un intervento atteso da tempo per la viabilità dell’area e per la sicurezza dei mezzi in transito. La Basilicata ha una rete viaria articolata e abbiamo l’obbligo di porre la massima attenzione su tutti i fronti delle eventuali criticità emerse o che dovessero presentarsi. Siamo coscienti che c’è ancora tanto da fare, ma siamo anche consapevoli che molto è stato fatto negli ultimi mesi, con numerosi cantieri terminati e con una elevata mole di progetti all’orizzonte per il ripristino delle arterie stradali in virtù degli ultimi sostanziosi investimenti previsti per le strade statali, provinciali e comunali”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.