"Nell'ambito delle iniziative a sostegno degli agricoltori, stiamo definendo una procedura di soccorso che prevede, in caso di crisi idrica accertata, la concessione di derivazioni di acqua pubblica, superficiale o sotterranea, per soddisfare il fabbisogno idrico delle utenze. Tale intervento si attiverà unicamente qualora non sia possibile far fronte alla domanda idrica attraverso le infrastrutture consortili o del gestore del servizio idrico integrato già operanti sul territorio. Il Dipartimento è pienamente impegnato a garantire, in caso di necessità, una procedura rapida e dai costi contenuti".



Così l'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, è intervenuta durante la riunione straordinaria del Consiglio regionale dedicata alla crisi idrica. Mongiello ha poi ribadito la massima attenzione nel "proteggere e migliorare la qualità dell'acqua di laghi, fiumi e bacini superficiali e sotterranei", aggiungendo dettagli sul Piano di monitoraggio delle risorse idriche, attuato tramite i controlli di Arpa, e sul Piano di tutela delle acque. In particolare, l'assessore ha dichiarato: "Abbiamo ripreso il lavoro avviato anni fa e convocato un tavolo tecnico con il supporto dei massimi esperti istituzionali del settore e degli enti di ricerca per accelerare l'aggiornamento dei dati e dotarci rapidamente di uno strumento fondamentale".