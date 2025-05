‘…E mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l'essenziale…’ “Sembra che l’Assessore regionale Pasquale Pepe, impegnato nella campagna elettorale a Tolve, non si accorga che il mondo cade a pezzi. Non possiamo che gioire se vi sono avanzamenti sulla Salerno-Potenza-Bari e, in particolare, per il tunnel di Pazzano a Tolve ma o Pasquale Pepe è sotto la stessa stella - sfortunata - del Ministro Salvini o davvero è distratto”. Lo dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



“Diciamo distratto – prosegue il Consigliere regionale - perché mentre da sud a nord, da est a ovest, da Potenza a Matera, dal Vulture a Maratea la Basilicata è in grave difficoltà, l’assessore Pepe canta l’essenziale di Mengoni”.



“Abbiamo depositato da tempo interrogazioni, chiesto audizioni in Commissione – sottolinea Lacorazza - attendiamo che il Consiglio sia messo a conoscenza della discutibile iniziativa amministrativa sulla gara del TPL per i lotti extraurbani ma l’assessore Pepe fischiettando se ne va”.



“Nella grave situazione che attraversa la nostra Regione – conclude il Capogruppo del Pd - sarebbe il caso di alzare il livello del confronto a partire dagli amministratori locali, Sindacati e lo stesso Consiglio regionale”.