"A Matera abbiamo presentato il nostro candidato sindaco, Antonio Nicoletti, e i candidati delle sei liste a lui collegate, tra cui quella di Fratelli d'Italia, ricca di materani di alte qualità professionali e anche con esperta militanza politica all’altezza della situazione”. E' il commento del deputato di Fratelli d'Italia, Aldo Mattia, che a Matera ha preso parte alla presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti alle Comunali del 25 e 26 maggio. “Una coalizione coerente con i propri mandati politici e non certo una macedonia che già oggi non riesce a trovare affiatamento ed unità , figuriamoci se dovesse governare una città. Fratelli d'Italia e la coalizione a sostegno di Nicoletti, invece, è una vera e propria garanzia di affidabilità e professionalità per Matera e i materani. Per quanto mi riguarda non farò mancare la mia presenza fisica e il mio supporto in questa campagna elettorale come ho sempre costantemente fatto in questi ultimi 7 anni della mia vita in Basilicata”.