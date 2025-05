LAURIA - inaugurazione della sezione del Partito Democratico, giovedì 1 Maggio. “Con questa nuova sede, il PD rafforza la rete sui territori e rinnova il proprio impegno accanto i cittadini di questa Regione”, ha salutato il Segretario Regionale del P.D. Basilicata Giovanni Lettieri. “La politica deve ritornare tra la gente e dialogare a contatto diretto. Questa è la sede della democrazia. Abbiamo invitato le altre forze politiche presenti sul territorio, perché consapevoli che una comunità migliore si ottiene solo favorendo un dialogo costruttivo, anche con chi la pensa diversamente da noi – dichiara la Segretaria Cittadina Aurora Di Sipio – inauguriamo oggi, in questa data emblematica, per ribadire il nostro impegno verso tutti, e per riportare al centro della politica l’individuo”. “In un tempo in cui la politica ha bisogno di ricostruire fiducia e presenza reale sui territori, l’apertura di una sede fisica significa tornare ad essere un punto di riferimento aperto ed accessibile, per iscritti, simpatizzanti e cittadini” ha aggiunto il Sottosegretario Vito De Filippo. “Siamo superstiti di un Partito e di un’ideologia, e abbiamo ricostruito una casa ideale, un luogo democratico che oggi inauguriamo. E’ un’inaugurazione pregna di sentimento e di emozione. Chi è rimasto in questo partito e chi oggi si avvicina, è carico di passione politica e voglia di costruire qualcosa di buono”, ha sostenuto la Portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche Bruna Gagliardi.