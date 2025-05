Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 6 maggio 2025 alle ore 10:00, nell’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.



All’ordine del giorno la discussione sulla situazione di grave crisi idrica in Basilicata, richiesta ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto regionale.



A seguire, l’Assemblea prenderà in esame l’atto n. 62/2025 — “L.R. n. 37/2014, art. 8 — Programma regionale per lo spettacolo 2025 — 2027”.



Poi, gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti. Successivamente, all’attenzione dell’Organo legislativo la Proposta di legge alle Camere n. 3/2024 “Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario” di iniziativa dei Consiglieri regionali di Pd e Bd.



I lavori del Consiglio regionale continueranno anche con la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e quella sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.



Infine, il Consiglio regionale concluderà la seduta con l’analisi di una serie di mozioni e con l’attività ispettiva.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla attraverso il profilo X @CRBasilicata.