Il primo maggio sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale, disponibile sul sito internet della Regione Basilicata, e sul portale “Centrale bandi” l’avviso pubblico rivolto ai comuni lucani per il finanziamento di interventi sulle strade comunali “strategiche”. Si tratta di collegamenti tra centri urbani e di questi con la rete viaria principale, con le strutture che erogano servizi di interesse pubblico e con le frazioni principali dei comuni.



“L’avviso, il cui schema era stato approvato con delibera della Giunta regionale lo scorso 17 aprile, rappresenta il frutto del confronto tra la Direzione generale delle Infrastrutture, l’Ufficio Infrastrutture e i Comuni, con la finalità di mettere in sicurezza e migliorare la rete stradale comunale a maggior flusso di traffico”, ha spiegato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



Nel dettaglio, attraverso il Fondo di coesione e sviluppo Governo-Regione, sono stati destinati 45 milioni di euro ai Comuni che, rispondendo all’avviso, potranno candidare a finanziamento le strade comunali “strategiche” o le strade di soggetti terzi (si pensi alle strade costruite in passato dalle Comunità montane o dai Consorzi di bonifica) per le quali attualmente non viene effettuata una regolare manutenzione, e poter trasferire queste ultime nella proprietà di comuni o Province. In tal modo potranno rientrare in una programmazione di monitoraggio e ripristino periodico del manto stradale.



“Vogliamo viabilità e mobilità efficienti e inclusive – ha commentato Pepe – ed è in tale direzione che va inquadrato il cospicuo finanziamento che i Comuni e i sindaci, principali conoscitori del territorio, sapranno certamente capitalizzare in maniera qualificante”.



Domani 30 aprile, invece, sarà pubblicato un numero speciale del Bur con il nuovo prezziario regionale, già a approvato dalla Giunta regionale. Uno strumento che consentirà l’adeguamento degli standard dei prezzi come riferimento per i contratti legati ai lavori pubblici.