Il Consigliere regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro esprime “i più sentiti complimenti al Dott. Tonino Cavallo per la sua recente nomina a Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Ospedale ‘Papa Giovanni Paolo II’ di Policoro”.



"La nomina del Dott. Cavallo – dichiara Aliandro - rappresenta un importante riconoscimento per una carriera dedicata con passione e competenza alla sanità lucana. La sua esperienza, maturata in strutture di rilievo come l’Ospedale San Carlo di Potenza e il Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri, sarà certamente un valore aggiunto per il presidio della fascia ionica”.



"Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Dott. Cavallo – prosegue Aliandro - per il lavoro svolto presso l’Ospedale di Villa d’Agri, dove ha dimostrato grande professionalità e dedizione. La sua partenza rappresenta una perdita significativa per il nosocomio, ma sono certo che saprà affrontare con successo le nuove sfide che lo attendono a Policoro”.



"Auguro al Dott. Cavallo – conclude il Consigliere regionale - un proficuo lavoro nel suo nuovo incarico, con l’auspicio che possa contribuire al miglioramento dei servizi diagnostici e alla riduzione dei tempi di attesa, rispondendo efficacemente alle esigenze dei cittadini".