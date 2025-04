Dopo l'incontro pubblico richiesto e tenutosi il 17 aprile scorso, l'Associazione "Difendiamo il Territorio" sente la necessità di ribadire le motivazioni del proprio dissenso in merito al progetto della centrale a biogas e di chiarire alcuni aspetti che hanno suscitato polemiche e fraintendimenti.



L'Associazione intende precisare che non è contraria alla realizzazione di una centrale a biogas in sé, bensì alla scelta del sito individuato per l'impianto e alle potenziali ricadute ambientali che potrebbero derivarne.

Come evidenziato nell’incontro del 17 aprile, il sito prescelto ricade in una zona agricola che, a giudizio dell'Associazione, è inadatta a ospitare una struttura di tale portata.



Le principali preoccupazioni sollevate riguardano:



le possibili ripercussioni sulle coltivazioni agricole specializzate, riconosciute a livello nazionale;



la vicinanza ad un'area densamente abitata da oltre 1.500 persone (zona Pantano);



l'inadeguatezza della rete viaria a sostenere l'aumento del traffico pesante legato all'impianto;



la prossimità al centro abitato di Policoro.



Durante l'incontro, "Difendiamo il Territorio" ha ribadito la necessità di un percorso di concertazione con il Comune di Policoro, volto a individuare aree più idonee, distanti sia dalle abitazioni che dalle aree agricole di pregio, per minimizzare il più possibile gli impatti negativi.



L’Associazione sottolinea inoltre che la decisione sulla localizzazione di impianti di tale rilevanza non può avvenire tramite semplici accordi tra privati. Il confronto con la cittadinanza e le istituzioni sarebbe dovuto avvenire in una fase preliminare, prima di ottenere le autorizzazioni: confrontarsi ora, a giochi (quasi) fatti, è un approccio che l'Associazione giudica scorretto.



Pertanto, "Difendiamo il Territorio" chiede a gran voce che si superino le polemiche sterili e si apra un vero tavolo di confronto coinvolgendo maggioranza, opposizione e associazioni di categoria, al momento escluse, per trovare soluzioni condivise e prevenire ulteriori tensioni sociali.