Si è svolta oggi a Scanzano Jonico l’edizione 2025 del Fragola Expo Basilicata, evento dedicato a una delle produzioni simbolo del territorio. Tra gli ospiti d’onore, l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha voluto sottolineare l’importanza strategica della fragolicoltura per l’economia e il benessere della Basilicata.



“La fragola – ha detto Latronico – è un’eccellenza della nostra terra, una straordinaria risorsa economica e sociale che nasce da un’agricoltura innovativa e sostenibile. Investire nella qualità, nella ricerca e nelle tecniche di produzione avanzate significa sostenere lo sviluppo del nostro territorio e creare nuove opportunità per le generazioni future”.

Nel suo intervento, Latronico ha rivolto un sentito ringraziamento al sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, al sindaco di Policoro, Enrico Bianco, e a tutti gli amministratori del Metapontino “che stanno portando avanti con impegno e visione azioni di sviluppo comprensoriale”. Un plauso speciale è andato anche alle associazioni professionali e ai produttori locali: “La vostra dedizione e passione rendono possibile il successo di iniziative come il Fragola Expo, che valorizzano non solo un prodotto, ma l’intero territorio. La qualità delle nostre produzioni e la loro salubrità – ha aggiunto l’assessore – rappresentano un contributo concreto al benessere delle persone e alla crescita economica dei distretti territoriali, come il Metapontino, autentico motore di sviluppo e innovazione per tutta la Basilicata”. La giornata ha visto una grande partecipazione di pubblico e operatori del settore, confermando il ruolo centrale della fragolicoltura nella promozione dell’identità lucana sui mercati nazionali e internazionali.