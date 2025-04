“A Senise è stato fatto un grande sforzo di unità civica con la composizione della lista Senise Futura a sostegno del sindaco Amedeo Castelluccio. E’ uno sforzo ancora più significativo in una realtà comunale segnata da profonde divisioni tra partiti e contrapposizioni politiche e personali che hanno bisogno di un impegno straordinario per realizzare un clima di confronto sereno e di collaborazione con i cittadini con l’obiettivo di assicurare al più importante comune del Senise un governo municipale autorevole. E’ stato possibile grazie ad un lavoro di squadra al quale, a fianco del gruppo dirigente tutto della sezione locale di Forza Italia, che ha contribuito con autorevoli candidature nella lista Senise Futura, hanno dato un sostegno importante il Ministro e segretario regionale Casellati, il Presidente Bardi, il segretario provinciale Taddei, ai quali va il mio ringraziamento.

Ma il mio ringraziamento in questo momento va anche al comitato civico ed agli altri partiti che hanno sostenuto il progetto.. L’auspicio è che si svolga una campagna elettorale di confronto su programmi e che le proposte di Senise Futura e del sindaco Castelluccio siano condivise dalla comunità senisese”.



Francesco Cupparo, Assessore Regione