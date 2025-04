Azzurro Donna di Basilicata, in vista delle imminenti consultazioni elettorali del mese di maggio, rimarca con orgoglio l’incidenza delle candidature femminili al comune di Matera che ha superato di ben lungi quanto garantito dalla legge 215 con la presenza di 15 candidate su 32 totali alla carica di consigliere comunale. E’ il risultato di una massiccia operazione di una squadra coesa di dirigenti azzurri e militanti che, coordinati dall’irripetibile Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, hanno depositato all’ufficio elettorale una lista competitiva in appoggio all’ottimo candidato sindaco, Antonio Nicoletti. Per quanto ci riguarda, è anche un risultato che ci rincuora molto nell’ambito di un più generale discorso di empowerment, non solo, ma anche e soprattutto di rinnovamento della società civile. Con questo segnale, la città di Matera ha voluto comunicare un tessuto sociale e culturale aperto e innovativo che fa sicuramente ben sperare in un’assemblea cittadina più vicina alla realtà e alle esigenze sociali. Non a caso, anche nelle altre liste di centrodestra in appoggio al candidato sindaco Antonio Nicoletti non mancano altre significative e storiche proposte femminili che, ci auguriamo, potranno garantire un futuro più giusto ad una città unica al mondo da millenni che aspetta da sempre il futuro che merita.

Il Segretario Regionale Azzurro Donna Basilicata

Lucia Pangaro