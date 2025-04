È stata depositata questo pomeriggio presso il Comune di Matera, la lista civica Matera Venti Trenta, che parteciperà alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, all’interno della coalizione civica, di centro, liberale e riformista a sostegno del candidato Sindaco Roberto Cifarelli.



La lista nasce da una scelta netta: quella di mettere a disposizione della città di Matera un progetto politico autorevole, investendo energie nella città e costruendo così una nuova stagione politica fondata sull’ascolto, sull’innovazione e sulla concretezza.



Il logo — un “cucù” stilizzato — è un simbolo del artigianato locale, ma anche un forte legame con il territorio, le sue radici e la sua operosità silenziosa.



I candidati e le candidate di Matera Venti Trenta rappresentano una comunità eterogenea e competitiva, per storia personale, formazione, esperienze professionali, età e genere.

La presenza significativa di donne testimonia l’impegno per una rappresentanza più equilibrata e reale.



«Questa lista nasce dal bisogno diffuso di una politica più vicina, più trasparente e più competente» — dichiarano i promotori — «Una squadra che non promette miracoli, ma soluzioni. Non slogan, ma idee realizzabili. E soprattutto, che sa mettersi in ascolto della città».



Con un programma che mette al centro l’innovazione tecnologica, il lavoro giovanile e femminile, lo sport e il welfare di comunità, Matera Venti Trenta si propone come un’alternativa concreta e moderna, capace di parlare il linguaggio del futuro senza dimenticare la solidità del presente.



Di seguito elenco dei 32 Candidati di cui 17 Donne e 15 Uomini:



Casino Nicola

Barbaro Francesca

Bianco Angelo

Capalbo Antonella

Castello Sara

Cinnella Cosimo Damiano

Coriglione Giovanni

Cristalli Maria

Demola Gianfranco ( Detto Gianni)

Di Girolamo Daniele

Diana Michela

Lagalante Raffaele

Matera Maria Luigia

Martoccia Fortunato

Pedicini Aniello Roberto

Pirosa Marisa

Viceconte Walter

Tataranni Pasquale

Sasso Antonella

Vergati Antonio

Rizzi Wanna

Ricciardi Benedetto

Trinco Debora

Staffieri Vincenzo

Tralli Benedetta

Ahmed NAHED

Altieri Maria Donata

Capozza Cosimo

Chietera Patrizia

Apicelli Maria Rita

Barberino Orsola

Pisciotta Anna Maria