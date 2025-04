"Celebriamo la Festa della Liberazione con il doveroso ricordo di chi, con coraggio e sacrificio, ha restituito all’Italia la dignità della libertà e della democrazia".



È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che ha aggiunto:



"Il valore di questa giornata va oltre la memoria, è un impegno attuale e concreto a difendere e diffondere la libertà e la democrazia, soprattutto in un tempo in cui in molte parti del mondo popoli interi vivono sotto il giogo della repressione e della violenza. La Liberazione ci ricorda che la libertà non è mai scontata, ma va custodita, promossa e difesa con gli strumenti della pace, del dialogo, della giustizia sociale".



" Non serve invitare a celebrazioni sobrie, non può esserci misura nella riconoscenza. I partigiani rappresentano un esempio di dignità per ciascuno di noi e ogni ricordo del Paese liberato dal nazifascismo è un atto di verità, che non offende nessuno, ma rafforza l’identità democratica di tutti.



"Mai come oggi – ha concluso Chiorazzo – avvertiamo la responsabilità morale di essere costruttori di pace. La nostra storia ci insegna che la vera forza di una nazione non sta nelle armi, ma nella capacità di credere nei valori fondanti della convivenza civile, della solidarietà tra i popoli e della fraternità".