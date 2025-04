L’impegno a sollecitare Stellantis per la proroga del contatto di servizi a favore della Iscot, che scadrà il prossimo 30 settembre, per garantire la continuità degli attuali livelli occupazionali – 120 in totale - e il congelamento dei trasferimenti decisi da Iscot per alcuni dipendenti in altri siti aziendali sono le conclusioni operative del “Tavolo Iscot” presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo insieme al direttore generale Antonio Bernardo.



Al Tavolo che si è tenuto oggi in Regione hanno partecipato dirigenti di Filcams-Cgil (Rocco Casaletto), UilTrasporti (Antonio Cefola), Ugl (Giuseppe Palumbo), Filcom (Donato Rosa) e rappresentanti della Iscot (Giuseppe Gallucci, Mariangela Silvestri).



Nel fare il punto sullo stato della vertenza - che registra lo sciopero in atto da una decina di giorni dei Lavoratori Iscot Italia (Cantieri Stellantis Melfi) proclamato da Filcom e Ugl Igiene Ambientale Melfi - l’assessore ha ribadito l’impegno a salvaguardare attività produttiva ed occupazionale della Stellantis e dell’indotto in ogni suo comparto. L’attenzione – ha detto – è la stessa sia per l’automotive avviato già nei prossimi mesi verso una ripresa e un rilancio che per le attività dell’indotto automotive come dei servizi pulizia, ristorazione, logistica. Cupparo ha annunciato un’iniziativa nei confronti della direzione dello stabilimento di Melfi per sollecitare la proroga del contratto Iscot in prospettiva della produzione dei nuovi modelli decisi dal Gruppo Automobilistico con l’auspicio che possa crescere il monte ore dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia. Per questa ragione, raccogliendo la richiesta di sindacati e Rsu, ha proposto il congelamento dei trasferimenti per consentire di svolgere nelle prossime settimane specifiche iniziative di interlocuzione, ottenendo la condivisione dei dirigenti della società. E’ necessario guadagnare tempo – ha detto l’assessore – per individuare un percorso in grado di affrontare la situazione in tutti i suoi aspetti, tenendo conto che gli ammortizzatori sociali in deroga concordati con Azienda, sindacati, Ministero scadranno il 30 settembre prossimo. Tra gli strumenti indicati dall’assessore l’Avviso Pubblico a cui sta lavorando il Dipartimento per il sostegno ai lavoratori cassaintegrati dell’indotto Stellantis consentendo una integrazione al reddito per 6 mesi ed attività di riconversione e qualificazione professionale. L'avviso prevede una indennità mensile, un voucher per corsi di formazione e un indennizzo per la partecipazione ai corsi. L'obiettivo – ha sottolineato - è quello di sviluppare le competenze dei lavoratori e promuoverne l'occupabilità, anche in settori diversi da quello attuale.



I rappresentanti Iscot hanno sottolineato che la riduzione di commesse che fa seguito alla crisi automotive ha ridimensionato negli ultimi anni l’attività lavorativa. Da parte sindacale, con il sostegno all’iniziativa dell’assessore, è stata ribadita la contrarietà a trasferimenti di lavoratori in sedi distanti alcune centinaia di chilometri con orari di lavoro anche di sole 25 ore la settimana e l’impegno a mantenere i lavoratori in Basilicata.