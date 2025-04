La Regione Basilicata, in attuazione del D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018, ha formalizzato la propria adesione al Sistema Museale Nazionale (SMN), istituito e coordinato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. Con Deliberazione di Giunta regionale n. 92/2025, l’Amministrazione ha preso atto dei Livelli Uniformi di Qualità (LUQ) e del Questionario di autovalutazione, fondamentali per l’inserimento dei musei e dei luoghi della cultura pubblici e privati della Basilicata nella rete nazionale.



Il Sistema Museale Nazionale rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare il patrimonio culturale italiano, migliorando accessibilità, fruizione e sostenibilità gestionale. L’adesione al SMN, che avviene su base volontaria, consente anche ai musei di piccole e medie dimensioni, pubblici e privati, di entrare in una rete strutturata e di beneficiare di standard qualitativi condivisi.







La Regione Basilicata, inoltre, ha istituito l’Organismo Regionale di Accreditamento, che sarà responsabile della valutazione delle richieste di accreditamento provenienti dai musei e dai luoghi della cultura regionali. L’organismo è composto da rappresentanti della Regione, del Ministero della Cultura, dell’ANCI e dell’UPI. I legali rappresentanti o direttori (o loro delegati) degli istituti culturali interessati possono presentare richiesta di accreditamento attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi). Dopo la verifica preliminare dei requisiti minimi previsti dai LUQ, sarà possibile accedere alla piattaforma dedicata per compilare il Questionario di autovalutazione, necessario per avviare l’iter di accreditamento.







L’esito della procedura, una volta validato dalla Direzione Generale Musei, sarà trasmesso alla Regione Basilicata, che provvederà alla pubblicazione dell’elenco aggiornato dei musei e dei luoghi della cultura accreditati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) e sul sito istituzionale. L’iniziativa intende rafforzare l’identità culturale del territorio, favorire la partecipazione attiva degli istituti museali lucani e promuovere lo sviluppo culturale, turistico ed economico della Regione Basilicata in un’ottica di qualità, innovazione e cooperazione.