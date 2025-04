La Protezione Civile della Regione Basilicata è stata ufficialmente coinvolta nel complesso dispositivo di sicurezza e assistenza predisposto in occasione delle esequie di Papa Francesco, in programma per sabato 26 aprile a Roma.



In vista del previsto afflusso straordinario di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, sono già state avviate le operazioni di ricognizione e l’attivazione dei volontari disponibili, con l’obiettivo di assicurare un contributo concreto e organizzato alla gestione dell’evento.





Le principali organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, attivate direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – tra cui il Gruppo Lucano, l’ANPAS e la Misericordia – insieme alle strutture di Protezione Civile a livello regionale, hanno manifestato la loro disponibilità, per un totale complessivo di circa 100 unità operative.

I volontari della Protezione Civile della Basilicata saranno impegnati in attività di assistenza alla popolazione e supporto informativo lungo i principali percorsi di accesso alla Città del Vaticano. Le operazioni si svolgeranno da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 21. Per i volontari è previsto vitto e alloggio nell’area logistica appositamente allestita a Centocelle (Roma), dove sarà garantito anche il servizio mensa.





La Protezione Civile della Regione Basilicata desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato e ai numerosissimi volontari che, ancora una volta, hanno risposto con generosità e spirito di servizio. Il loro contributo è essenziale per garantire la sicurezza, il supporto e l’accoglienza a tutti i fedeli che parteciperanno a questo storico evento.

“La partecipazione della nostra Protezione Civile alle esequie di Papa Francesco è motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità lucana,” ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Ancora una volta, i nostri volontari dimostrano con i fatti il loro valore e la loro straordinaria umanità. A loro va il mio più sincero ringraziamento”.

L’assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile, Pasquale Pepe, ha aggiunto: “In un momento di così grande commozione e importanza storica, la Basilicata non fa mancare il suo contributo concreto. La presenza della nostra Protezione Civile a Roma testimonia non solo la nostra efficienza organizzativa, ma anche il forte senso di solidarietà che ci contraddistingue”.