Rotonda da molti mesi vive un grande disagio causato dalla chiusura di due strade provinciali: la 28 delle Calabrie, che collega l’abitato appunto con la Calabria, una delle poche alternative all’autostrada A2 del Mediterraneo, mentre l’altra chiusura riguarda l’A4 del Pollino, in contrada Gaglione, tra Rotonda e Viggianello.

Lungo la Sp28, la chiusura coincide con i lavori previsti per la Galdo Pollino, ma la causa è stata una frana antecedente l’avvio dei cantieri, però, i dem fanno presente come “i percorsi alternativi siano rappresentati da strade comunali anche pericolose” ed estendono lo stesso discorso anche alla Sp4. Dopo aver affrontato l’argomento più volte nel Direttivo, il segretario del Circolo del Pd di Rotonda, Massimo Di Sanzo, ci ha fatto sapere di averne parlato con il segretario regionale Lettieri, “nel corso dell’assemblea del 15 marzo” e, recentemente, con il capogruppo del Partito nel parlamentino lucano, Lacorazza, “che si è impegnato affinché si apra un tavolo per fare chiarezza sul cronoprogramma dei lavori e, soprattutto, circa la data di apertura al traffico della Sp28”.

“La gente si chiede - osserva ancora Di Sanzo - come si possa parlare di flussi turistici con due provinciali chiuse, tra l’altro, in caso di interruzione della circolazione autostradale sulla A2, l’alternativa sarebbe rappresentata appunto dalla Sp 28. Così come, un’attenta riflessione deve essere fata anche per l’interruzione lungo la Sp4”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it