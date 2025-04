Cordoglio della CEB per la morte del Santo Padre Papa Francesco



“O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo,

accogli nel tuo regno il tuo servo, il Santo Padre, Papa Francesco,

che hai costituito successore di Pietro e pastore della tua Chiesa,

e donagli la gioia di contemplare in eterno

i misteri della grazia e della misericordia

che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo”.



L’ Episcopato lucano e gli amministratori diocesani addolorati per la morte del Sommo Pontefice - pastore di grande fede e misericordia, Papa Francesco - invitano le comunità ecclesiali di Basilicata a riunirsi in preghiera di suffragio per il Santo Padre Papa Francesco.



I Vescovi di Basilicata e gli Amministratori diocesani, mentre ringraziano la Divina Provvidenza per il dono di un Pontefice vero discepolo di Cristo Gesù, innamorato appassionato del Vangelo, servitore instancabile della Chiesa e difensore profetico dei poveri, lo affidano al Dio ricco di misericordia.





La Conferenza Episcopale di Basilicata.



Vito Bardi, presidente Regione Basilicata:

La scomparsa di Papa Francesco lascia un vuoto profondo non solo nella Chiesa, ma nel cuore di milioni di persone nel mondo.

Un uomo che ha saputo parlare al cuore di tutti, credenti e non. Con il suo esempio di umiltà, giustizia e fraternità, ha ispirato generazioni e rappresentato un punto di riferimento morale in un tempo complesso.



Scomparsa Papa Francesco: Pittella: “Lascia un segno indelebile”

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata evidenzia il suo impegno per la pace e la giustizia sociale. “Ha rappresentato una figura di straordinaria importanza per la Chiesa e per il dialogo tra i popoli e le religioni

“È con profondo dolore e sincera commozione che esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, guida spirituale che ha saputo testimoniare con umiltà e coraggio i valori più autentici del messaggio cristiano. A nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo il più sincero cordoglio per questa gravissima perdita che colpisce non solo il mondo cattolico, ma l’umanità intera”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella che evidenzia: “Papa Francesco ha rappresentato una figura di straordinaria importanza per la Chiesa e per il dialogo tra i popoli e le religioni. La sua attenzione verso gli ultimi, il suo impegno per la pace e la giustizia sociale, la sua capacità di parlare al cuore delle persone con semplicità e autenticità resteranno un’eredità preziosa per tutti noi”.

“La Basilicata - sottolinea Pittella - conserva nel cuore il ricordo della sua visita nella nostra terra, un momento di grande gioia e spiritualità che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre comunità”.

“In questo momento di profondo dolore, ci uniamo in preghiera alla Chiesa universale e a tutti coloro che - conclude il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata - hanno amato e seguito gli insegnamenti di Papa Francesco, certi che il suo esempio continuerà a illuminare il cammino dell’umanità verso un futuro di maggiore fraternità e pace”.



Lettieri (PD Basilicata) su scomparsa Papa Francesco



La scomparsa di Papa Francesco ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Una perdita enorme per il popolo cristiano e per il mondo intero. Il suo messaggio di pace, unità, fratellanza e attenzione agli ultimi arrivi oggi con ancora maggior forza nei cuori di tutti noi e soprattutto in quei paesi in cui sono ancora in corso guerre e disordini.

Al Santo Padre va in questo momento di dolore la nostra preghiera e il nostro ringraziamento per tutto quello che ci ha lasciato in eredità.



Giovanni Lettieri

Segretario PD Basilicata



Morte Papa Francesco: Cupparo, il legame della Basilicata è stato intenso

Francesco Cupparo, assessore Regione Basilicata

“Con Papa Francesco viene a mancare alla comunità cattolica lucana, e non solo ad essa, un alto punto di riferimento spirituale e di impegno sociale per gli ultimi. Il mio commosso ricordo: Per chi si ispira ai valori francescani da trasferire nella propria vita, in particolare a favore di quanti hanno più bisogno, Papa Francesco è stato un esempio di vita.

Il legame della Basilicata con Papa Francesco è stato intenso e si è consolidato intorno alla devozione per la Madonna Nera di Viggiano, protettrice della Basilicata. La partecipazione del Pontefice a Matera a fine settembre del 2022 al 27esimo congresso eucaristico nazionale è sicuramente l’ultimo ricordo che conserveremo nella nostra memoria. Soprattutto la scelta di quel congresso eucaristico di mettere al centro il pane, che si trasforma in Cristo nella Messa, è stata strettamente legata alla città di Matera, la città del pane. L’affetto del popolo lucano per Papa Francesco per le sue condizioni di salute si è rivelato diffuso nelle ultime settimane con la preghiera e i numerosi messaggi, insieme alle iniziative promosse della Conferenza Episcopale Lucana con la preghiera nelle parrocchie”.



Morte Papa Francesco : Vincenzo Tortorelli (Uil)







Il segretario Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli in un post sui social:



“Un uomo che ha segnato la storia con la forza della semplicità e del Vangelo.



Oggi il mondo saluta Papa Francesco, un Pontefice che ha saputo parlare al cuore di tutti, credenti e non credenti, con gesti autentici e parole che resteranno nella coscienza collettiva.



Ho avuto la fortuna di incontrarlo da vicino il giorno dell’Immacolata, a Roma, mentre ero con la mia famiglia. Quel momento, che ho voluto fermare in un video, è stato per me una vera benedizione. Un ricordo che custodisco con profonda gratitudine.



Papa Francesco è stato la voce degli ultimi, dei poveri, degli esclusi. Ma è stato anche la voce dei lavoratori, richiamando con forza la dignità del lavoro, la giustizia sociale, e la necessità di difendere la vita sui luoghi di lavoro.



Più volte ha denunciato il dramma delle morti sul lavoro , definendole una ferita profonda per l’intera società. Ha indicato con chiarezza la strada della responsabilità, della tutela, della sicurezza come valori fondamentali e irrinunciabili.



Il suo magistero ci lascia un’eredità viva: costruire un mondo più giusto, dove il lavoro non sia sfruttamento ma strumento di libertà e dignità.



Grazie di cuore, Papa Francesco”.