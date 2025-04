Si è concluso oggi, con l’incontro dedicato all’Ambito socio-territoriale della Val d’Agri, il ciclo di nove appuntamenti promossi dall’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, per ascoltare le esigenze dei territori e costruire insieme la prossima programmazione dei servizi sociali sul territorio lucano.



Il confronto, svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Marsicovetere, ha visto la partecipazione dei Sindaci e delle amministrazioni comunali di Armento, Castronuovo Sant’Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere (comune capofila), Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano.



Un momento di confronto operativo che ha permesso di raccogliere criticità, proposte e priorità delle comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi e promuovere un welfare di prossimità. Particolare attenzione è stata posta alla carenza di personale nei servizi sociali, alla necessità di potenziare gli interventi per la disabilità e alla valorizzazione delle risorse del terzo settore e del volontariato.



“Con questo ultimo incontro si chiude un percorso di ascolto capillare che ha toccato tutti gli Ambiti socio-territoriali della Basilicata – ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico –. È emersa con chiarezza l’esigenza di rafforzare la rete sociale, investendo su infrastrutture, competenze e strumenti innovativi per garantire servizi più efficaci e vicini ai cittadini. La Regione è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione risorse importanti: 23 milioni di euro già stanziati per i Piani territoriali, a cui si aggiungeranno fondi nazionali e del PNRR. Ma nessuna misura sarà davvero efficace senza il protagonismo dei territori. Per questo continueremo a lavorare fianco a fianco, per dare risposte concrete e costruire insieme un nuovo modello di welfare”.