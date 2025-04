«Le elezioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego in Basilicata si sono concluse con un risultato che conferma la solidità e l’affidabilità della Cisl Fp, premiata ancora una volta per la coerenza, la serietà e la capacità di rappresentare concretamente i lavoratori». È quanto sostengono il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e il segretario generale della Cisl Fp Pino Bollettino. «In un contesto spesso attraversato da pulsioni populiste e da logiche conflittuali fini a sé stesse – proseguono – la nostra organizzazione si conferma un argine credibile al sindacalismo politicizzato, offrendo invece un modello fondato sul dialogo, sulla contrattazione e sulla responsabilità».







«Questa tendenza trova puntuale riscontro nei dati elettorali: la Cisl Fp cresce in modo generalizzato e raccoglie un numero di consensi che va oltre la platea dei propri iscritti, confermando la capacità della Cisl Fp di aggregare un consenso trasversale alle singole appartenenze sulla linea di un sindacalismo riformista e contrattualista. La Cisl Fp è primo sindacato nelle funzioni centrali e nelle sedi INPS sia a Potenza che a Matera; si conferma prima sigla sindacale anche alla Provincia e al Comune di Matera; cresce del 25% all’AOR San Carlo, del 20% al CROB e del 5% all’ASP. Sono numeri che evidenziano la solidità e la forza di attrazione della nostra proposta sindacale», osservano con soddisfazione Cavallo e Bollettino.







«Ringraziamo le candidate e i candidati per l’impegno profuso e le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno rinnovato la loro fiducia, rafforzando la presenza della Cisl Fp nei luoghi di lavoro e dando forza a un progetto sindacale che guarda al futuro con competenza e partecipazione. Questo risultato ci spinge a proseguire con maggiore determinazione nel nostro impegno quotidiano per la tutela dei diritti, la valorizzazione delle professionalità e il miglioramento dei servizi pubblici in Basilicata. Sentiamo sulle nostre la responsabilità di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego un modo diverso di essere e di fare sindacato, lontano da logiche strumentali e convenienze di breve periodo, un sindacato che crede nella partecipazione e ha la capacità di fare scelte coraggiose. Il consenso crescente verso le liste della Cisl è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta», concludono Cavallo e Bollettino.