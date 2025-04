Grazie all'impegno e all’interesse del gruppo di Forza Italia di Atella, e al fondamentale coinvolgimento del Consigliere Fernando Picerno e dell’Assessore Francesco Cupparo della Regione Basilicata, è stato finalmente finanziato il progetto per i Lavori di Adeguamento Funzionale e di Riqualificazione del Complesso Sportivo sito in Loc. S. Eligio, per un importo di € 218.000,00. Lo ha dichiarato il gruppo di forza Italia di Atella in una nota



Questa importante iniziativa rientra nell’Avviso Pubblico Infra Sport – “Top Sport”, di cui alla DGR n. 824/2022, e rappresenta un passo avanti fondamentale per la valorizzazione delle strutture sportive del nostro territorio e per il benessere della nostra comunità.



Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che migliorerà la qualità della vita e offrirà nuove opportunità di aggregazione e sport per tutti.



ForzaItalia Atella