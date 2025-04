Nell’ambito del Direttivo Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia è stata assegnata al Presidente della Provincia di Potenza e dell’Upi Basilicata, Christian Giordano, la delega all’ambiente.

Un incarico cruciale per coordinare azioni condivise e influenzare la definizione di politiche sostenibili rappresentando le province italiane presso il governo e le istituzioni europee.



“Assumere la delega all’ambiente significa poter dare voce alle esigenze dei nostri territori - ha sottolineato il Presidente Giordano - È un impegno che accetto con grande senso di responsabilità, ringraziando il Presidente Gandolfi per la fiducia.

Favorire lo sviluppo di comunità energetiche come modello di sostenibilità e partecipazione; rafforzare la collaborazione tra territori; riportare le province al centro di un protagonismo nella pianificazione per il contrasto ai cambiamenti climatici e tutela della biodiversità, avviando azioni contro lo spreco di risorse vitali, come quella idrica. Sono solo alcune delle iniziative che saranno messe in campo per garantire un futuro migliore alle nostre comunità, lavorando affinché possano assumere un ruolo sempre più centrale nella costruzione delle politiche ambientali del Paese.”