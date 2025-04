“A seguito del nuovo incarico che il direttore Maraldo ha ricevuto nella regione Marche e quindi delle dimissioni dalla guida dell’ASP ho ritenuto incontrare la direzione strategica nelle persone del dott. Pierluigi Gigliucci e del dott. Luigi D’Angola. È necessario dare continuità e velocità agli impegni assunti dallo stesso Governo regionale così come, prima dell’incontro, mi ha confermato l’assessore Cosimo Latronico”. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.



“Vi è la necessità, tra le altre cose – aggiunge l’esponente del Pd - di rispettare i tempi per la gara, entro il primo semestre 2025, del primo lotto del padiglione A dell’Ospedale di Lagonegro favorendo, attraverso il progetto e le procedure di aggiudicazione, tempi rapidi e possibilità di mettere in sequenza l’intervento sul secondo lotto. Così com’è necessario procedere concretamente alle prove di volo per l’area individuata per la postazione dell’elisoccorso h24, vista la disponibilità di circa un milione di euro annunciata dall’assessore. Assume anche rilevanza a partire da questo territorio l’impatto della DGR n. 600/2024 sulla medicina territoriale e la continuità assistenziale che rischia di penalizzare le aree più interne e fragili. C’è bisogno di un contesto di programmazione adeguato alle sfide di una domanda di salute che richiede sicurezza, qualità e prossimità”.



“È stato affrontato, altresì – prosegue Lacorazza - il tema non più rinviabile del ripristino della postazione del 118 nell’area industriale di Viggiano nel rispetto di accordo sottoscritto nel 2012 e rinnovato nel 2021”.



“In un clima di cordialità - conclude Lacorazza - è stata riscontrata la piena disponibilità all’impegno responsabile e trasparente della direzione strategica. L’auspicio è che all’incontro segua l’attualizzazione di quanto discusso”.